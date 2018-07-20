Eğitimde yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

"Oyunun ortasında kural değişmeyecek"

Bakan Selçuk, "Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun sonunda asla kural değişmeyecek, oyunun ortasında 'biz değiştirdik' demeyeceğiz." dedi.

"En geç iki ay içinde 3 yıllık bir program açıklayacağız"

Selçuk, "En geç iki ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız. Diyeceğiz ki 'Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur.' Toplumla bir makro paylaşımda bulunacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazetecilerin sorularını cevaplıyor. https://t.co/mwZ1SWI55F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Temmuz 2018

"Önümüzdeki yıl çok daha dingin bir sınav dönemi geçecek"

Selçuk, önümüzdeki yıl liselere geçiş sınavının çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili önlem alacaklarını ve çok daha dingin bir sınav dönemi geçeceğini söyledi.

"Öğretmenlere sağlık özrü konusunda rahatlama getirilecek"

Bakan Selçuk "Öğretmen performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi Bakanlık olarak uygulamayacağız. Öğretmenlere sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getirilecek" diye konuştu.

Kaynak: AA