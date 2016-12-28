Eğitimde 2016'da neler yaşandı?

Milli Eğitim Bakanlığınca, sözleşmeli öğretmen alımı uygulamasından, aday öğretmen yetiştirme sürecindeki ilk uygulamaya geçilmesine kadar birçok yeniliğe imza atıldı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 65. hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığına getirilen Nabi Avcı'dan, Milli Eğitim Bakanlığı görevini devraldı.

Bakanlığın projeleri arasında, 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı hazırlık eğitimi olması, tüm okullarda ikili eğitimden tekli eğitime geçilmesi ve okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması açıklandı.

MEB, 2019 yılına kadar tam gün eğitime geçilmesi ve okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesine yönelik taslak çalışmayı Başbakanlığa sundu. Bakanlığın tam gün eğitim modeli için derslik başına düşen öğrenci sayısını baz alarak yaptığı çalışmaya göre, 24 kişilik sınıflar için 163 bin 408, 30 kişilik sınıflar için 77 bin 799, 34 kişilik sınıflar için 40 bin 198 yeni derslik gerektiği bildirildi.

MEB'in bu yıl içinde yaptığı en önemli çalışmalar arasında, hükümet programında da yer alan, müfredatın yeniden planlanması yer aldı.

Başlatılan yeni müfredat süreci kapsamında, öğrenciler, öğretmenler, il, ilçe yöneticileri, Talim ve Terbiye Kurulu ve akademisyenlerle müfredatın yol haritası belirleniyor. Gelecek yıldan itibaren FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrası yaşanan demokrasi mücadelesinin ders kitaplarında yer alması da çalışmalar arasında bulunuyor. Bu kapsamda, 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamındaki tüm kademelerde uygun derslerde 15 Temmuz demokrasi mücadelesi işlenecek.

Çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alındı

Türkiye Maarif Vakfı Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, İstanbul merkezli Türkiye Maarif Vakfı kuruldu. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığına Prof. Dr. Birol Akgün seçildi.

Vakıf, yurt dışında okul öncesinden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirecek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, başkasının yerine merkezi bir sınava giren ve "joker" olarak adlandırılan kişiler ile gerçek adaylar, bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Kanun ile ayrıca belediyeler, diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarının inisiyatifinde bulunan, öğrenciler için barınma hizmeti sunan konukevi, misafirhane, apart gibi ticari işletmeler için açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisine sahip oldu. Yeni kanun ile çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alındı. Ayrıca merkezi sınavlarda iptaline karar verilen sınav sorularının değerlendirme dışı bırakılarak puanlama yapılması karar verildi.

Meslek liselerinden üniversitelere sınavsız geçiş kaldırılarak yerine ek puan getirildi.

KHK ile yapılan düzenlemeyle 6 yıl dershanede çalışan öğretmene sözleşmeli öğretmen olma imkanı tanındı.

Sözleşmeli öğretmen alımı uygulamasına geçildi. Ekim ayında öğretmen açığının giderilmesi için 14 bin 873 öğretmen ile dershane ve etüt merkezlerinde çalışan 3 bin 633 öğretmen olmak üzere toplam 18 bin 506 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.

İşitme engelliler için ilk "e-sınav" yöntemiyle ehliyet sınavı

Milli Eğitim Bakanlığınca sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı tespit edilen öğretmenlerin görevlerine son verildi. Şubat ayı döneminde 30 bin öğretmen ataması yapıldı. Bakanlık, ilk kez öğretmenlere yönelik 24 hafta boyunca "aday öğretmen yetiştirme" programı uygulamaya başladı.

Ayrıca ülke genelindeki 40 bin norm fazlası öğretmenin, darbe girişiminin ardından kapatılarak devlet okuluna dönüştürülecek ve açık bulunan diğer okullarda görevlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye'de yaşayan Suriyeli öğrencilerin Türkçe'yi daha iyi öğrenebilmesi için Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği branşlarından 4 bin 200 öğretmenin geçici olarak bir yıllığına istihdam edilmesi kararı alındı.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle şubat ayında Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'deki 11 bin 716 öğrenciye telafi eğitimi verildi.

MEB tarafından işitme engelliler için düzenlenen ehliyet sınavı, ilk kez "e-sınav" yöntemiyle yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenleme ile özel öğretim kursları faaliyetlerine, 1 Ağustos 2017 itibarıyla sadece bir bilim grubunda devam edebilecek.

30 bin 470 personel ihraç edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen 15 vakıf yükseköğretim kurumu ile bin 60 özel okul, 844 özel yurt, 12 özel dershanenin de aralarında olduğu toplam 2 bin 237 özel öğretim kurumu kapatıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK kapsamında MEB'den 30 bin 470 personel ihraç edildi, çok sayıda personel de açığa alındı.

MEB tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" teması ile törenler düzenlendi. FETÖ'nün darbe girişimi sonrası kapatılan özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerden resmi okullara geçmek isteyenlerin nakilleri gerçekleştirildi.

Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında, bütün ders kitaplarını tekrar incelemeye alan MEB, sorun tespit edilen ve yeniden basılan 58 kitabı okullar açıldıktan sonra öğrencilere dağıttı.

PISA sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca proje okullarının tanımı, "Bakan onayı ile proje okulu seçilen eğitim kurumları" olarak değiştirildi.

OECD tarafından hazırlanan 2015 PISA sonuçları açıklandı. Buna göre, hem ülke ortalamalarının hem de birinci sırada yer alan ülke puanında düşüşler gözlendi.

PISA fen alanında 2012'de tüm ülkelerin ortalaması 477'den 465'e, matematikte 470'den 461'e, okuma becerilerinde de 472'den 460'a geriledi. Türkiye, fen okuryazarlığı ortalama puanlarına göre 2015'te 425 puan ile 72 ülke arasında 54. sırada yer aldı.

Okuma becerileri alanında Türkiye ortalaması 428 iken tüm ülkelerin ortalaması da 460 oldu. Türkiye, bu puan ile 72 ülke arasından 50. sırada yer buldu. Ülke ortalamalarının 461 olduğu matematik okuryazarlığı alanında ise Türkiye, 420 puan ile 72 ülke arasında 50. sırada yer aldı.

YÖK'ün düzenlemeleri

Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da 2016'da önemli çalışmalar yürüttü.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından YÖK, bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam bin 577 dekanın istifasını istedi.

Yurt dışında akademik çalışma için yapılan görevlendirmelerin ikinci bir talimata kadar durdurulması, buralarda çalışma yapan akademisyenlerin durumlarının ivedilikle incelenerek, bir zorunluluk görülmeyenlerin en kısa sürede geri çağrılması talimatı verildi. Öğretim elemanlarının akademik amaçlı yurt dışına gitmelerinde görevlendirme yetkisi rektörlere bırakıldı.

Tüm rektörlerden, üniversitelerindeki FETÖ/PDY ile bağlantılı akademik ve idari personelin durumlarının ivedilikle değerlendirilerek ilgililer hakkında işlem yapılması ve sonucunun YÖK'e bildirilmesi istendi.

Kapatılan 15 vakıf üniversitesindeki 65 bin öğrenci, YÖK tarafından belirlenen üniversitelere yerleştirildi. Öğrencilerin bu üniversiteler dışında başka üniversitelere de yatay geçiş yapabileceği ya da merkezi yerleştirme yerleştirilebilecekleri kararlaştırıldı.

Öte yandan Maliye Bakanlığınca, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının tüm taşınmazlarının YÖK tarafından bu kurumların öğrencilerinin nakledildiği üniversitelere geçici tahsis edilmesine de karar verildi.

Baraj puanı 150'ye çıkartıldı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yükseköğretim kurumlarından 4 bin 797 kişi ihraç edildi. 3 bin 25 akademik ve idari personel de FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındı.

669 sayılı KHK uyarınca harp okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokul, astsubay meslek yüksekokullarındaki kayıtlı ve mezun aşamasında olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına merkezi sistemle yerleştirilmesi kararı alındı.

Kurul, 26-28 Temmuz tarihlerinde 17 üniversitede yapılacak rektör adayı belirleme seçim sürecini de ertelendi.

Kanun hükmünde kararname ile devlet üniversitelerine rektör atamalarına ilişkin yapılan yeni düzenleme ile üniversitelerdeki rektörlük seçimleri kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle rektörlerin, YÖK tarafından önerilecek, profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday arasından Cumhurbaşkanınca atanması getirildi.

Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) uygulanan 140 baraj puanının 150'ye çıkartılması kararı alındı.

YGS ile öğrenci alan eğitim fakülteleri ile ilahiyat fakültelerine bu yıldan itibaren LYS ile öğrenci alınacağı açıklanırken, eğitim fakültelerine girişte ilk 240 bine girme şeklinde başarı sıralaması şartı getirildi. Gelecek LYS'de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağı da duyuruldu.

Lisansüstü eğitime yeni düzenleme

YÖK tarafından diploma sahteciliğinin önüne geçmek için "Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi" hayata geçirildi.

Mevzuatta yapılan düzenlemeyle denklik belgesi verilemeyenlere mezuniyetlerini gösteren tanıma belgesi verilebilecek. Tanıma belgeleri, denklik işlemleri sürenler için de düzenlenebilecek.

Lisansüstü eğitime yeni düzenleme getirildi. Buna göre, tezli yüksek lisans programı en çok 6 yarı yılda, tezsiz yüksek lisans programı ise en çok 3 yarı yılda tamamlanacak. Doktora programı tamamlama süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami 12 yarı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise azami 14 yarı yıl olacak.

Kurul tarafından 100 tematik alanda 2 bin kişiye aylık bin 550 lira doktora bursu verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca ziraat, orman ve su ürünleri ile ilgili programları tercih ederek ilk üçe girenlere eğitim süreleri boyunca aylık 600 lira burs verileceği de açıklandı.

2010 KPSS'nin "Genel Yetenek ve Genel Kültür" kısmı da iptal edildi

Öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelere, ÖSYM'nin yaptığı YGS, LYS veya muadil sınavlara girmeden başvurabilmeleri için koyduğu dünya sıralamalarındaki ilk 500'e girme barajı, bine çıkarıldı.

Yükseköğretim Kurulunca yapılan yeni düzenleme ile öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunan üniversite öğrencilerine, bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası verilmesi kararı verildi.

ÖSYM de, daha önce sadece yüzde 10'u açıklanan YGS'de sorulan soruların tamamının "Temel Soru Kitapçığı" adı altında ÖSYM'nin internet sitesinden tüm kamuoyunun bilgisine sunulmasını kararlaştırdı.

Türkiye tarihinin en büyük sınavı olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim'e 3 milyon 498 bin 335 aday katıldı.