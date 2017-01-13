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Ege'ye yağışlı hava uyarısı

Yağışlı havanın salı gününe kadar aralıklı olarak etkisini sürdüreceği, rüzgarın orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli eseceği tahmin ediliyor

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Egeye yağışlı hava uyarısı

Ege Bölgesi, Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'ın, 14 Ocak Cumartesi gününden itibaren ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Yağışlı havanın salı gününe kadar aralıklı olarak etkisini sürdüreceği, rüzgarın orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sıcaklık artışlarıyla dağlık alanlarda kar erimesi, kuvvetli yağış, kıyılarda kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde fırtına şeklinde esecek rüzgarlardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler, denizciler ve balıkçılar, tarımla uğraşanlar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir." 

Etiketler: Ege Bölgesi, yağışlı hava
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