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Ege'de yılın ilk karı yüksek kesimlere düştü

Ege'de yılın ilk karı Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerine yağdı.

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Egede yılın ilk karı yüksek kesimlere düştü

Manisa’nın Demirci ilçesinin merkezinde sağanak yağmur yağışı etkili olurken, bin 470 rakımlı Akçakertik, Asitepe  ve Türkmen Tepe mevkilerinde kar yağışını etkisini artırdı.

Demirci Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına başladı.

Demirci-Simav karayolunda yolda kalan kamyonlar ve otomobiller karayolları ekiplerince kurtarılırken, yetkililer kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı Akçakertik mevkiine zincir, çekme halatı ve kar lastiği bulunmayan araçların çıkışına izin vermiyor.

Akçakertik mevkiinin Simav yönünde de kar yağışı sebebiyle zaman zaman ulaşımın aksadığı belirtildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, “ Manisa’da 2018 yılının ilk karı ilçemize yağdı. Dün akşam saatleri itibarıyla yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Belediyemiz olarak ekiplerimiz hazır” dedi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: maisa, Kar yağışı, demirci
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