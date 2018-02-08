  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Ege'de yasa dışı göçle mücadele

Ege'de yasa dışı göçle mücadele

İzmir'in Foça ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında oldukları tespit edilen 183 yabancı uyruklu yakalandı.

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Egede yasa dışı göçle mücadele

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenifoça Harabeler mevkisinde görülen bir grup yabancı uyrukluyu durdurdu. Kontrollerde 19'u Irak, 3'ü Suriye vatandaşı 22 kişinin yurt dışına gitmeye hazırlandıkları belirlendi.

Çevrede yapılan araştırmada yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı belirlenen Azerbaycan vatandaşı Q.G. (30) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dikili'de 161 yabancı uyruklu yakalandı

Jandarma ekipleri, Dikili'nin Denizköy, Kabakum ve Bademli mahalleleri ile Zindancık Koyu mevkisinde yaptıkları denetimlerde 145'i Suriye, 6'sı Yemen ve 10'u Irak vatandaşı 161 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Ekipler, göçmenlerin yasa dışı geçişte kullanacakları değerlendirilen tekneye el koydu.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyrukluların Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yasa dışı göç, Ege
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