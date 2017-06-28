Ege'de sıcaklıklar artacak

Mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyrettiği Ege Bölgesi genelinde, hava sıcaklığının hafta sonunda 40 dereceyi aşarak mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının artmaya devam edeceğini söyledi.

Özellikle 1 Temmuz Cumartesi günü sıcaklığın rekor değerlere yaklaşacağını kaydeden Gültekin, İzmir'in Ödemiş, Tire, Bayındır gibi iç kesimlerdeki ilçelerde sıcaklığın rekor değer olan 43 dereceye ulaşabileceğini ifade etti.

Latif Gültekin, sıcaklığın hafta başından itibaren düşeceğini aktararak, hafta sonunda öğle saatlerinde dışarı çıkacakları tedbirli olmaları için uyardı. Özellikle yaşlı, hamile ve hastaların bu saatlerde güneş altında çok kalmamaları gerektiğini belirten Gültekin, kapalı veya gölge alanların tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

İzmir'de çöl sıcağı

Tahminlere göre, İzmir kent merkezinde hava sıcaklığı yarın 2 derece daha artarak 37 dereceye çıkacak. Sıcaklık cuma günü 39'a, cumartesi 41 dereceye ulaşacak.

Aydın'da bugün 40 derece olan hava sıcaklığı cumartesi 44 dereceye çıkacak. Manisa ve Denizli'de de sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek. Cumartesi günü Manisa ve Denizli'de termometreler 43'ü gösterecek. Bölgedeki diğer illere göre sıcaklığın daha düşük olduğu Uşak'ta hafta sonu en yüksek sıcaklık 37 derece olacak.

Su parkları ve gölge yerler tercih edildi

Bugün az bulutlu ve açık hava görülen İzmir'de sıcaklık 35 dereceyi buldu.

Sıcak hava nedeniyle kentteki büyük meydan ve caddelerin tenha olduğu gözlendi. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar şapka ve şemsiye kullanırken, bazı çocuklar da Konak Meydanı'ndaki süs havuzlarına girerek serinledi. Aynı havuzdan kuşlar da su içerek faydalandı.

Vatandaşlar, sahillerde ya da ağaçlık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar da kent merkezindeki su parkında serinledi.

Sokak hayvanları da sıcaktan olumsuz etkilendi. Hayvanlar susuzluklarını su birikintileri ya da kendileri için su doldurulan kaplar sayesinde giderdi. AA