Ege'de sıcaklık rekoru kırıldı

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hafta sonu hava sıcaklıkları rekor kırdı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cumadan pazara kadar Kuzey Afrika üzerinden gelen kuvvetli sıcak hava dalgasının bölgeyi etkisine aldığı anımsatılarak, sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyrettiği belirtildi.

Bu dönemde bazı merkezlerde uzun yılların ekstrem değerlerine ulaşıldığı, yer yer bu değerlerin de aşıldığı vurgulanarak, sıcaklık tablosuna ilişkin şu bilgilere yer verildi: