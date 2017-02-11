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Buradasınız : » » Ege'de fırtına bekleniyor

Ege'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji, bugünden itibaren Ege Bölgesi'nde etkili olacak fırtına ve zirai dona karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

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Egede fırtına bekleniyor

Meteoroloji, bugünden itibaren Ege Bölgesi'nde etkili olacak fırtına ve zirai dona karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın, pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması, Ege Denizi'nde saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına şeklinde görülmesi bekleniyor.

Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinde kuzeyde, salı günü sabah saatlerinde ise güneyde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyıları dışındaki alanlarda zirai don ve buzlanma riski bulunduğunu değerlendiren yetkililer, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. AA

Etiketler: Ege, Fırtına, zirai don
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