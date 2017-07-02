Ege ve Akdeniz'de hektarlarca yeşil alan yandı

Türkiye'de Kuzey Afrika sıcaklarının etkili olduğu ve nem oranının düştüğü son üç günde başta İzmir ve Antalya olmak üzere pek çok bölgede orman ve makilik alan yangını çıktı. Yangınlarda, hektarlarca yeşil alan zarar gördü.

Derlenen bilgilere göre, son üç günde Antalya'nın Alanya ve Manavgat, İzmir'in Menderes ve Karaburun, Mersin'in Anamur ve Muğla'nın Bodrum ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nda ormanlık ve makilik alanlarda yangın çıktı.

İzmir'in Menderes ilçesinde dün makilikte başladıktan ormanlık alana sıçrayan, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında, ilk belirlemelere göre 500 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğü bildirildi.

Karadan ve havadan 150'nin üzerinde ekiple müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sırasında, Balıkesir'den yangına müdahale için gelen helikopter, su aldığı sırada Tahtalı Barajı'na düştü. Helikopterdeki 5 personel kurtarıldı.

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'in katıldığı yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Üzmez, yangın söndürme çalışmalarının iyiye gittiğini belirterek, "Dünkü o çok kötü hava şartları yok. Sanıyorum 500 hektarın üzerinde bir alan zarar gördü. Yanan alanın etrafını kapatıp ölçüm yaptıktan sonra net rakamı söyleyebiliriz." dedi.

Helikopterin düşüş nedeninin henüz bilinmediğini söyleyen Üzmez, "İlk etapta arkadaşlarımla görüştüğümde dönüş aksamında bir kıvılcımla ateşin çıktığını söylediler. Muhtemelen helikopterde bir güç kaybı oldu. Kesin düşme nedeni, helikopter sudan çıkarıldıktan sonra belli olacak." açıklamasında bulundu.

İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Manal Koyu'ndaki bozuk orman arazisinde dün çıkan yangın söndürüldü. Yangında, 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Alanya'daki yangınlar

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Kanyonu'nda 30 Haziran'da başlayan orman yangını dün öğleden sonra kontrol altına alındı.

Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 70 arazöz, 13 su tankı, 17 ilk müdahale aracı, 35 orman mühendisi, 8 helikopter, 4 uçak, 6 dozer ile müdahale edildi.

Yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri boşaltıldı, alev ve dumandan 10'dan fazla kişinin etkilendiği bildirildi.

Alanya'nın villalar bölgesinde dün çıkan yangında ise 3 ev kullanılamaz hale geldi, muz bahçeleri ve seralar zarar gördü.

Manavgat ilçesinde ise dün tarım arazisinde çıkan yangında 351 küçükbaş hayvan telef oldu.

Anamur'daki yangın

Mersin'in Anamur ilçesinde dün çıkan orman yangınına, 5 helikopter, 2 uçak, 34 arazöz, 20 su tankı, 4 dozer, 2 greyder ve 2 kepçe ile 200 orman işçisi ve 24 teknik elemanla müdahale edildi.

Yangınının kısmen kontrol altına alındığını bildiren Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ilk belirlemelere göre 150 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Diğer yangınlar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağlarının eteklerinde 30 Haziran'da dört ayrı noktada orman yangını çıktı.

Balıkesir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden birer helikopter ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri ve çok sayıda arazözle müdahale edilerek söndürülen yangında, 5 dönümlük alandaki kızılçam ve zeytin ağacı zarar gördü.

Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nda 30 Haziran'da çıkan yangından 100 dönüm buğday tarlası etkilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün katı atık depolama alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Akyarlar'da makilik alanda çıkan yangın, biri motosiklet 4 araca sıçradı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde makilik alanda çıkan yangında 5 hektarlık arazi zarar gördü.

Adıyaman'da ise merkeze bağlı Yarmayaka köyünde önceki gün çıkan ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 ekibin müdahalesiyle söndürülen yangından, yaklaşık 15 bin dönümlük tarım arazisi etkilendi.

Yetkililer uyarıyor

Hava sıcaklıklarının bugünlerde mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle nem oranının düştüğünü belirten yetkililer, vatandaşlardan ormanlık ve makilik alanlar ile tarım arazilerinde kesinlikle ateş yakmamalarını, bu alanlarda yangın veya yoğun duman gördüklerinde hiç vakit kaybetmeden "Alo 177 Orman İhbar Hattı"nı aramalarını istedi.