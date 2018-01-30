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Buradasınız : » » Ege Denizi'nde yasa dışı göç: 92 kişi yakalandı

Ege Denizi'nde yasa dışı göç: 92 kişi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, iki lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 92 yabancı uyruklu yakalandı.

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Ege Denizinde yasa dışı göç: 92 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bademli önlerinde içinde yabancı uyrukluların olduğu tespit edilen hareketli lastik şişme botu durdurdu.

Ekipler, botta yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve aralarında çocukların da bulunduğu 23 Suriye, 11 Angola, 5 Gabon, 5 Togo, 2 Gambiya ve 1 Güney Afrika uyruklu olduğunu belirledi.

Kilikli'de de 45 yabancı uyruklu yakalandı

Devriye görevindeki ekipler de Kilikli Burnu açıklarında 25 Afganistan, 11 Suriye, 8 İran ve 1 Kongo uyruklunun içinde bulunduğu lastik botu durdurdu.

Dikili Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: yasa dışı geçiş, kaçak göçmen, Ege denizi
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