Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler: 101 yabancı uyruklu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup fark etti.

Bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan botta, 1 Yemen ve 42 Suriyeli sığınmacı yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de 58 kaçak yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarında da, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 58 yabancı uyruklu yakalandı.

Bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta 10 Suriye, 6 Afganistan, 6 İran, 23 Irak, 4 Somali, 2 Senegal, 3 Mali, 4 Fildişi uyruklu göçmen yakalandı.

İzmir'de kıyıya çıkarılan 13'ü kadın, 15'i çocuk 58 yabancı uyruklu ve Muğla'da yakalanan 43 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Kaynak: AA