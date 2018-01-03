Ege Denizi'nde hayatını kaybeden kaçak göçmen sayısı yüzde 85 azaldı

Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında bulunması, gelişmemiş devletler ile zengin Batı ülkeleri arasında köprü özelliği taşıması nedeniyle yasa dışı göç güzergahı olarak kullanılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2015'te Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 853 bin 650 kişiden 91 bin 611'i, 2016'da 173 bin 614'den kişiden 37 bin 130'u, 2017'de ise 28 bin 907 kişiden 21 bin 937'si yakalandı.

Can kayıplarında ise azalma yaşandı

Ege Denizi'nde 2015'te 806, 2016'da 434, geçen yıl ise 61 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Buna göre, Ege Denizi'nde yaşanan can kayıpları 2017'de 2016'ya göre yüzde 85 azaldı.

Uluslararası Göç Örgütünün verilerine göre, 2015'te çeşitli sebeplerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyon insan, Avrupa'ya Ege Denizi üzerinden kaçak yollarla geçmeye çalıştı.

Türkiye'de yasa dışı geçişleri engellemek için çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz yoluyla yapılan kaçak göçün sonlandırılmasında diğer genel kolluk güçleriyle koordineli ve yoğun mücadele sonucunda büyük başarı elde etti.

Operasyonlarının caydırıcı etkisiyle 2015'ten bu yana göç girişimleri yüzde 97 azaldı. 2016'da 118, 2017'de ise 171 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yakalama oranı yüzde 43 arttı

Deniz güvenliğinin sağlanması kapsamında geçen yıl yoğun gayret gösterildi ve başta Türk Boğazları olmak üzere tüm denizlerde Sahil Güvenlik Komutanlığınca 3 bin 66 kez denizden güvenlik görevi icra edildi.

Türkiye'den Yunanistan'a 2015'te yasa dışı yollarla geçmek isteyen 853 bin 650 kişiden 91 bin 611'i, 2016'da 173 bin 614'den kişiden 37 bin 130'u, 2017'de ise 28 bin 907 kişiden 21 bin 937'si Sahil Güvenlik Komutanlığınca yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü operasyonların caydırıcı etkisiyle 2015'ten bu yana göç girişimleri yüzde 97 azaldı. Yunanistan'a geçmeye çalışanlardan 2015'te yüzde 10, 2016'da yüzde 18, 2017'de ise yüzde 43'ünün geçişine izin verilmedi.

Türkiye'den Yunanistan'a 2015'te bir günde 2 bin 339 kişi geçerken, bu sayı 2016'da 476'ya, geçen yıl ise 79'a düştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü mücadele yalnızca göçmen yakalama oranlarının artışı ve göç girişimlerinin azalmasıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda hayatlarını hiçe sayarak göçmenleri ölüme terk eden göçmen kaçakçılarını yakalama oranları da arttı. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2016'da 118, 2017'de ise 171 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Denizde en yüksek miktarda uyuşturucu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının 2017'de diğer kolluk kuvvetleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği faaliyetlerdeki uyuşturucu yakalama oranlarında da önemli bir artış sağlandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti bayraklı "Commander Tide" isimli gemiye gerçekleştirilen "Şehit Alper Al Operasyonu"nda tek seferde ele geçirilen 1 ton 71 kilogramlık eroin, "Türkiye'de denizde yakalanan en yüksek miktarda uyuşturucu" olarak kayıtlara geçti.

Diğer operasyonlarda ise geçen yıl 293 kilogram 524 gram kokain, 2 ton 160 kilo 140 gram esrar ve 11 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kurallara uymayanlara para cezası

Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2017'de denizde güvenliğin sağlanması için 11 bin 962 saat görev yapıldı. Buna göre, 2017'de çevre kirliliği nedeniyle 261 kişiye 1 milyon 951 bin 247 lira para cezası uygulandı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığı yapan kişiler için de 11 bin 607 kontrol yapıldı, 2 bin 714 kişiye 5 milyon 495 bin 116 lira para cezası yazıldı.

816 kişi denizden sağ kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı "önce insan hayatı" prensibiyle faaliyet ve operasyonlarında 24 saat ışıklarını söndürmedi. 2017'de düzensiz göçe bağlı arama ve kurtarma operasyonları dışında gerçekleşen 415 olayda 816 kişi denizden sağ kurtarıldı.

Gerçekleştirilen 160 tıbbi tahliye faaliyetinde de hayati tehlikesi olan ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan 155 kişi, adalar ve gemilerden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Karadeniz'de yeni göç rotasının oluşması engellendi

Ege Denizi'nde rahat hareket edemeyen göçmen kaçakçıları 2017'nin Ağustos ayında rotayı Karadeniz'e çevirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca 13 Ağustos-27 Kasım 2017 tarihlerinde Karadeniz'de gerçekleşen 8 olayda, 874 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Aynı dönemde irtibatta olunan Romanya tarafından 537 düzensiz göçmen ve 12 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Alınan tedbirler neticesinde Karadeniz'de yeni bir göç rotasının oluşması engellendi.

6 arama kurtarma botu hizmete girdi

Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 2015'te başlatılan ve hala devam eden "Ege'de Umut Harekatı" (Operation Aegean Hope) ile "Akdeniz'de Güven Harekatı" (Operation Safe-Med) kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yüzde 70'inden fazlası kullanılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, aşırı kullanım nedeniyle ömrünü dolduran 9 Sahil Güvenlik Botunu planlanandan 3 sene önce, 2016 sonunda hizmet dışına çıkarmak zorunda kaldı.

Gerçekleştirilen projeler kapsamında tedarik edilen ve kısmi bir telafi sağlayan 6 arama kurtarma botu 2017'de hizmete girdi. Bu botlar, Bodrum Yalıkavak, İzmir Çeşme, Çanakkale Gökçeada, Muğla Marmaris, Balıkesir Burhaniye ve İstanbul Büyükdere'de görevlendirildi.

Kaynak: AA