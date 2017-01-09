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Buradasınız : » » Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

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Ege Denizinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan etkili olacak rüzgar, 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın akşamdan itibaren etkisini yitirecek.

Güney Ege'de ise yarın sabah 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, akşam etkisini kaybedecek.

Kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgili vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor. 

Etiketler: Fırtına, Ege denizi
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