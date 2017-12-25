Ege Denizi'nde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 08.13'de merkez üssü Foça olan, 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İzmir, Karaburun ve Foça'da hissedilen depremin, yerin 11 kilometre altından geldiği tespit edildi.

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.

Bir deprem daha

İlk gerçekleşen depremin ardından saat 08:30 sularında İzmir Körfezi'nde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, ikinci depremin yerin 13 kilometre altından geldiğini ve 6,9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Depremler çevre ilçelerde de hissedildi.

Kaynak: TRT Haber / AA