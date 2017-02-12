Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Ege Denizi'nde bir haftada 161 yabancı uyruklu yakalandı, bir yabancı uyruklunun ise cesedine ulaşıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu faaliyetler kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurları tarafından 3-10 Şubat tarihlerinde Kuzey Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki gerçekleşen beş olayda 161 yabancı uyruklu yakalandı, bir yabancı uyruklunun ise cesedine ulaşıldı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik hava unsurları ve jandarma ekiplerince Ayvacık bölgesinde karada tespit edilen 42 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde, bir arama kurtarma gemisi, 45 sahil güvenlik botu, 16 Sahil Güvenlik ve Emniyet Timi (SAGET), dört Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 28 kontrol botundan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 73 saat seyir yapıldı.

Faaliyetler kapsamında 25 helikopter ve 8 uçak sortisi ile 79 saat 15 dakika uçuş gerçekleştirildi. Altı Mobil Radar Timi (MORAD) tarafından 252 saat görev icra edildi. AA