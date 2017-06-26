  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında saat 08.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Etiketler: deprem, Ege denizi
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