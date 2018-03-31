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Ege Denizi'nde 161 yabacı uyruklu yakalandı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışana yabancı uyruklu 161 kişi yakalandı.

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Ege Denizinde 161 yabacı uyruklu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen iki lastik botu durdurdu. Botlarda bulunan 109 yabancı uyruklu yakalanarak karaya getirildi.

Ekipler, Seferihisar Sığacık Azmak açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki Suriye uyruklu 52 kişiyi yakaladı.

Çoğu Suriyeli 64'ü çocuk 161 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, sığınmacı, mülteci, kaçak geçiş, izmir, Ege denizi
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