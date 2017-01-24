Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Güney Ege'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, fırtınanın çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği aktarıldı.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirilen açıklamada, fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceği ifade edildi.

Açıklamada, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam edeceği de kaydedildi. AA