  • 05 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Ege Bölgesi'nde şiddetli rüzgar

Ege Bölgesi'nde şiddetli rüzgar

Ege Bölgesi'nin bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçların dallarını kırdı, denizde dev dalgalar oluşturdu.

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Ege Bölgesi şiddetli rüzgarın etkisinde.

Hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar, bölgede büyük hasara sebep oldu.

Önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve dün sabah saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar dolayısıyla İzmir'de bazı evlerin çatıları uçtu. Karabağlar ilçesindeki 4 katlı bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda apartman sakinlerine ait 4 otomobilde hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan keşişleme nedeniyle dalgalar kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına ulaştı.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından ilçede düzenlenen Dragon İlkbahar Serisi 2. Ayak Yarışları da olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. 
 

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle en işlek İzmir Cadde'sinde iki ağaç kaldırıma devrildi. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçları keserek kaldırdı.

Bölge genelinde şiddetli rüzgar nedeniyle gerçekleşen olaylarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
 
Öte yandan meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın gece saatlerinde son bulmasını beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şiddetli rüzgar, Ege Bölgesi, dev dalgalar
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