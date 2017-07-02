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Ege Bölgesi'nde sıcaklık düşüyor

Ege Bölgesi'nde, bunaltıcı sıcak hava dalgası yarından itibaren etkisini kaybedecek.

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Ege Bölgesinde sıcaklık düşüyor

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisindeki Ege Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık geçti.

İzmir'de sıcaklık 41 dereceye kadar ulaştı. Bunaltıcı sıcaklık kentin iç kesimlerde daha fazla hissedildi. Tire ilçesinde termometreler 45 dereceyi gördü.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Latif Gültekin, bunaltıcı sıcak havanın yarından itibaren etkisini yitireceğini söyledi.

Sıcaklığın yarın İzmir'de 4 derece düşeceğini kaydeden Gültekin, salı günü de 5 derecelik bir azalışla 32 derece seviyelerine gerileyeceğini ifade etti.

Gültekin, salı günü sıcaklıkların mevsim normallerine geleceğini aktararak, Balıkesir ve Çanakkale ile Manisa'nın kuzey ilçelerinde yağmur beklendiğini bildirdi.

Gültekin, çarşambadan itibaren sıcaklıklarda artış olacağını ancak bunun ciddi boyutlara ulaşmayacağını sözlerine ekledi.

Etiketler: Ege Bölgesi, sıcaklıklar, meteoroloji
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