Efendimiz'in doğumunun 1446'ıncı yılı Esenler’de kutlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının öncülük ettiği ve vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiği ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinlikleri yurdun dört bir yanında devam ediyor.



İstanbul Esenler Belediyesi ve Vatan İlmi Araştırmalar Derneği’nin de ortaklaşa düzenlediği programda peygamber efendimizin doğumu büyük bir coşkuyla kutlandı. Kur’âni kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit, şiirler ve kasideler okundu. Salonda bulunan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, Peygamber Efendimizi öven kasideler halka büyük mutluluk yaşattı.



Programda konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, Peygamber Efendimizin kutlu doğumunu ihya etmenin büyük bir onur olduğunu ve doğumların en kutlusu olduğunu belirtti.



Vatan İlmi Araştırmalar Derneği Başkanı Coşkun Şahin de, insanlığın peygamber efendimize ihtiyacı olduğunu belirterek dünya ve ahiret saadetinin ancak O’na tabi olup, O'nu rehber edinip inancını ihya ederek erişilebileceğini söyledi.



‘Efendimizin doğumunu senede bir gün değil her gün kutlasak azdır’



İlahiyatcı-Yazar Hıdır Kartal peygamber efendimizin saç-ı şerifini hürmet etmek için başının üzerine koyarak sahneye çıktı. ‘Peygamber efendimizin doğumunu senede bir gün değil her gün kutlasak azdır’ diyen Kartal, ceddimizin peygamber efendimize çok büyük hürmet ve saygı gösterdiğini belirtti. Kartal, padişahların tahta çıkmadan önce Eyyub Sultan Camisinde bulunan Nal-ı Şerifi (ayak izi) ve Sakal Şerif-i başlarına koyarak onlarla teberrük ettiklerini de anlattı.



Peygamberimizin Miraç mucizesi ile ilgili doğru bilinen yanlışlara da değinen Kartal, "Miraç ile ilgili doğru bilinen bazı yanlışlar var. Mesela 'Peygamberimiz Miraç'ta Allâh'ın yanına çıktı, Allâh ile karşılıklı görüştü, Allah Miraç’ta Ebubekir Efendimizin sesiyle Peygamberimize seslendi' gibi sözler, Müslümanların itikadı değil. Çünkü Allah gökte, arşın üzerinde değildir. Allah mekandan münezzehtir, mekânız olarak vardır" diye konuştu.

