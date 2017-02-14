Edremit'in 20 köyü 12 ay turist ağırlıyor

Balıkesir’in büyükşehir olmasıyla kırsal mahallelere dönüştürülen Arıtaşı, Avcılar, Beyoba, Bostancı, Çamcı, Çamlıbel, Çıkrıkçı, Dereli, Doyran, Hacıaslanlar, Kavlaklar, Kızılkeçili, Mehmetalan, Narlı, Ortaoba, Pınarbaşı, Tahtakuşlar, Yaşyer, Yaylaönü ve Yolören köyleri, hafta sonları doğa tutkunlarından oluşan gruplara ev sahipliği yapıyor.

Farklı kentlerden ve zaman zaman da yurt dışından offroad, doğa yürüyüşü, koşu, fotoğraf ve trekking gruplarından binlerce kişi, her hafta sonu ilçeye bağlı farklı köyleri mola noktası ya da keşif alanı olarak belirliyor.

Kazdağları’ndaki etkinlikleri esnasında kırsal mahallelere uğrayan yerli ve yabancı turistler, genel geçim kaynakları zeytincilik olan yöre halkının kalkınmasında önemli rol oynuyor. Hafta sonları misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışan yöre sakinleri, ziyaretçi yoğunluğundan memnun.

Yaz aylarında bölgenin cazibe alanlarında stantlar kuran yöre halkı, kış aylarında da evlerinin bahçelerinde oluşturdukları dolaplarında ürünlerini muhafaza ederek satışa hazır durumda bekletiyor.

Kırsal Yaşyer Mahallesi muhtarı Ahmet Kubaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yılın 12 ayında mahallemize yürüyüş grupları geliyor. Köyümüz turizme açık. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta ve 180 haneli köyümüzün yeşil çizik zeytini, zeytinyağı ve çileği meşhurdur.” dedi.

"Alışverişlerimizi bu köylerden yapmaya özen gösteriyoruz"

Edremit’teki bir doğa yürüyüşü ve fotoğraf grubunun sorumlusu Metin Atan da hafta sonları bin pınarlı Kazdağları’nı, çevre köylerini tanımak istediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Çevre köylerimize az da olsa maddi katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Alışverişlerimizi bu köylerden yapmaya özen gösteriyoruz. 45 kişilik grubumuz var. Şehir dışından da çok üyemiz var. Bunun haricinde fotoğraf tutkunları grubumuz da var ve aynı Kazdağları’nda doğa fotoğrafları çekip köylerimizde mola veriyoruz. Muhtarlara ve köy sakinlerine teşekkür ediyoruz.”

Evinin bahçesini doğal ürün üretim merkezine dönüştüren ve satış dolabı oluşturan kırsal Çamcı Mahallesi sakini Elif Şen, doğal sabundan kantaron yağına ve el örgülerine kadar çeşitli ürünleri satarak ev ekonomilerine ve köyün kalkınmasına katkı sağladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Önceden de üretimimiz vardı ama paketleyip üretemiyorduk. 2009’dan bu yana birkaç bayan bu işe başladık. Aile bütçemize ve köyümüzün kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktayız. Evimde güzel bir standım oluştu. Gayet de güzel satış yapıyoruz. Gezgin gruplar köyümüze geldiklerinde hem mola veriyor hem de ürünlerimizden satın alıyorlar. Zeytin çeşitleri, zeytinyağı, tarhana, şifalı Kazdağları otları, her çeşit üzüm, turşu çeşitleri, reçel çeşitleri, kantaron yağı, bal çeşitleri, el örgüleri, hediyelik el işi ürünler bulunuyor. Buradaki her şey tamamen doğaldır.”

"Köy sakinlerimiz ev ve köy ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor"

Kazdağları’ndaki 20 köyde doğal ürün satışını ilk başlatanlardan kırsal Çamcı Mahallesi Muhtarı İsmail Öztürmen ise doğal ürün satışını artık tüm köylerin yaptığını fakat Çamcı Mahallesi'nin daha gelişmiş olduğunu aktardı. Öztürmen, şunları kaydetti:

“Muhtar olduğum 2009 yılında ev hanımlarına ekonomik katkı olması amacıyla köyümde, Doğal Pazar adıyla ürettikleri mamulleri satmaları için stantlar kurmalarını sağladım. Yol kenarında stantlar açmıştık ve bu daha da genişleyerek evlere kadar uzandı. Artık evlerde stantlar var. Köylerimize gelen Kazdağları gezginleri, yürüyüş grupları, etkinliklerimize gelen misafirler köyümüzden ürünler alıyorlar. Ankara’dan, Avrupa’dan her yerden misafirlerimiz gelmekte. Köy sakinlerimiz ev ve köy ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Herkesi köyümüze bekliyoruz.”

Kazdağları’na yılın 12 ayında her hafta yaklaşık 50 grubun çıktığı öğrenildi. Bölgedeki 32 endemik bitkinin 29’u, Kazdağları Milli Parkı alanında yer alıyor. Meşhur Hasan Boğuldu Şelalesi’ni de içinde barındıran bu bölgeye girmek isteyen gruplar, güvenlik açısından yanlarında alan kılavuzu olmadan Milli Park'a giriş yapamıyor. AA