Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin Çıkrıkçı Mahallesi'nde üretici Mehmet Semerci'ye ait bahçede başlayan hasatta, zeytinler taraklarla ağaçtan sıyrıldı. Zemine serilen branda üzerine dökülen zeytinler, kadın işçiler tarafından kasalara konularak işlenmek üzere tesislere gönderildi.

Üretici Semerci, AA muhabirine, zeytinlerin bu yıl hava koşullarından dolayı bir ay erken olgunlaştığını söyledi.

Önceki yıllarda hasada ekim ayının ortalarında başladıklarını anımsatan Semerci, "Bu yıl taneler son derece olgunlaşmış. Bölgede son yılların rekoru diyebileceğimiz zeytinimiz var. Ürünün bu yıl bol olması bizler için son derece sevindirici." dedi.

"8-10 bin ton rekolte tahmin ediyoruz"

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, Edremit Körfezi'nde sulanan taban arazilerde zeytin hasadının yapılmaya başladığını anlattı.

Diker, Edremit Körfezi'nin önemli zeytin üretim merkezi olduğu belirterek, "Bu sezon havanın yağış alma durumuna göre 8-10 bin ton arasında bir zeytin rekoltesi olacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki asıl hasat zamanına kadar olan bir ay bizim için çok önemli. Bu bir aylık zamanda mevsim yağışları olursa rekolte 10 bin tonu bulur. Ancak beklenen yağış olmazsa bu rakam 8 bin tonl seviyesinde kalır." ifadelerini kullandı.