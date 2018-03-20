Edirnelilerin kar sevinci kısa sürdü

Edirne'de özellikle Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli yakınlarında, bir süre etkili olan kar yağışı çiftçileri sevindirdi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte hafta sonuna kadar yağışların aralıklarla devam edeceğini belirtti.

"Martta yağan kar sevincimiz kısa sürdü"

Hamzabeyli köyü sakinlerinden Ahmet Toros, Mart ayındaki kar yağışının sürpriz olduğunu belirtti.

Karın çiftçiler için bereket anlamı taşıdığını hatırlatan Toros, "Yağmurun ardından hava soğuyunca kar başladı, başta çok etkili yağıyordu, yerler beyazladıktan sonra etkisini kaybetti. Kar sevincimiz kısa sürdü. Çok çabuk bitti. Kar bizim için berekettir, buna kısa da olsa sevindik" dedi.

Bu sene Trakya genelinde kış mevsiminin fazla etkili olmadığını, havaların genelde ılık geçtiğini anlatan Toros, sağanaklar nedeniyle kuraklık yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA