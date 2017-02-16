Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu getiren kişilerin yakalanması için kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 0,81 gram kokain, 0,49 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 780 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, C.K, E.G, O.S emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Yakışıklı çekmezseniz çok kızarım"

Öte yandan soruşturmayı genişleten polis ekipleri, kent merkezinde 12 adrese daha eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetten önce sağlık kontrolüne götürüldü.

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki kontrol sonrası zanlılardan biri gazetecilere "yakışıklı çekmezseniz çok kızarım" diye seslendi.