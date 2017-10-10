Edirne'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Edirne'de, terör örgütü PKK'nın Ağrı bölge sorumlusu olduğu öne sürülen kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Keşan'a bağlı Şabanmera köyü yol ayrımında bir otomobili durdurdu. Araçta bir polis gömleği ele geçirilirken, otomobilde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

İncelemede, şüphelilerden H.K. ve A.Y'nin sahte kimlik kullandığı, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan arandıkları belirlendi. Ayrıca, A.Y'nin terör örgütü PKK'nın Ağrı bölge sorumlusu olduğu, H.K'nin ise bomba eğitimi aldığı iddia edildi.

Diğer şüphelilerden K.C'nin, "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 8 ay Şanlıurfa F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu kaldığı, V.D'nin, KCK adına karıştığı olaylar nedeniyle Metris Ceza İnfaz Kurumu'nda bir yıl tutuklu bulunduğu, Irak uyruklu kişinin ise Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı'nda F.F. adına parmak izi kaydının bulunduğu bildirildi.

Gözaltındaki 5 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.