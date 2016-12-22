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Edirne'de sanal alemde terör propagandası

İstanbul'da meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından sosyal medyada terör içerikli paylaşımlar yapan kişi görevinden ihraç edildi.

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Edirnede sanal alemde terör propagandası

Edirne'de KOSGEB uzmanı bir kişi sosyal medya üzerinden hakaret içerikli terör propagandası yapması sebebi ile görevinden uzaklaştırıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir hafta önce çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan, KOSGEB'te KOBİ uzmanı olarak çalışan S.Ö'nün çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

S.Ö'nün KOSGEB Başkanlık makamı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Etiketler: terör propagandası, sosyal medya, istanbul terör olayları, hakaret, Edirne
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