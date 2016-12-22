Edirne'de sanal alemde terör propagandası

Edirne'de KOSGEB uzmanı bir kişi sosyal medya üzerinden hakaret içerikli terör propagandası yapması sebebi ile görevinden uzaklaştırıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir hafta önce çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan, KOSGEB'te KOBİ uzmanı olarak çalışan S.Ö'nün çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

S.Ö'nün KOSGEB Başkanlık makamı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.