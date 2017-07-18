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Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor

Edirne'de, bazı cadde ve sokaklar su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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Edirnede sağanak yağış etkili oluyor

Edirne'de, şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece yarısından bu yana devam eden yağış nedeniyle, İstasyon, Koca Sinan ve Sadık Ahmet caddelerindeki bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı sokaklar emniyet şeridi ve dubalarla trafiğe kapatılırken, polis, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli kullanmaları yönünde uyardı.

Öte yandan, biriken suyun azalması için caddelerdeki rögar kapakları açılarak etrafına duba koyuldu.

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 

Etiketler: Edirne, sağanak yağış
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