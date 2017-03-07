Edirne'de rütbeli askerlere FETÖ gözaltısı

Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 18 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 18 kişiyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi. AA