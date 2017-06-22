  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.509
    EURO 3.92
  • BIST 100072.15
    ALTIN 140.996
Buradasınız : » » Edirne'de PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı

Edirne'de PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen bir kişi yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Edirne'de yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Edirnede PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları araştırma ve teknik takip sonucu, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen Abdülrahim D.'yi Kapıkule Sınır Kapısı civarındaki bir dinlenme tesisi yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada Abdülrahim D'nin 2013 yılında ''Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak'' suçundan İstanbul Ağır Ceza mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığı belirlendi.

Emniyetteki ifadesi tamamlanan Abdülrahim D, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Etiketler: Edirne, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER