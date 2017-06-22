Edirne'de PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları araştırma ve teknik takip sonucu, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen Abdülrahim D.'yi Kapıkule Sınır Kapısı civarındaki bir dinlenme tesisi yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada Abdülrahim D'nin 2013 yılında ''Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak'' suçundan İstanbul Ağır Ceza mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığı belirlendi.

Emniyetteki ifadesi tamamlanan Abdülrahim D, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.