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Edirne’de iki evde 52 tarihi eser ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 52 parça obje ele geçirildi.

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Edirnede iki evde 52 tarihi eser ele geçirildi

Edirne'de Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan karar gereğince A.T. ve V.T.’nin evlerinde arama yaptı.

Yapılan arama neticesinde A.T.’ye ait evin önünde tarihi eser olarak değerlendirilen; 3 sütun parçası, 5 kaide, 1 mezar taşı, V.T. isimli şahsın evinde ise 6 pişmiş toprak lüle, 20 kurşun ağırlık, 3 kurşun mühür, 2 bronz kemer tokası, 1 Osmanlı gümüş sikke, 1 çakmak taşı, 1 bronz bilezik, 1 çan, 1 bronz ok ucu, 5 bronz obje, 1 bronz çivi, 1 adet terazi gözü olmak üzere toplam 52 adet nesne ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.T. ve V.T., Keşan Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Edirne, tarihi eser
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