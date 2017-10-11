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Buradasınız : » » Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

Edirne'nin İpsala ilçesindeki bir minibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen Pakistan uyruklu 14 kişi yakalandı.

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Edirnede &quot;göçmen kaçakçılığı&quot; operasyonu

Edirne'nin İpsala ilçesindeki bir minibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen Pakistan uyruklu 14 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Ahır köyünde durumundan şüphelendikleri H.K'nın kullandığı minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada 14 kaçak bulundu. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü H.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı.

Etiketler: Edirne, Göçmen kaçakçılığı
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