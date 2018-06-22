Edirne'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki askerin, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda iki muvazzaf asker gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki askerin, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA