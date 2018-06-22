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Edirne'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Edirne'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda iki muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Edirnede FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki askerin, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, Edirne
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