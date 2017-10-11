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Edirne'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.

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Edirnede FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında öğretmen, imam, esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. 

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. 

Etiketler: Edirne, fetö
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