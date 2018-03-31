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Buradasınız : » » Edirne'de emniyet müdürüne tutuklama

Edirne'de emniyet müdürüne tutuklama

Edirne'de, 4. sınıf emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 4 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı.

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Edirnede emniyet müdürüne tutuklama

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçıları operasyonunda gözaltına alınan, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4. sınıf emniyet müdürü M.T ile 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından 4 kişi serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen 7 şüpheliden emniyet müdürü M.T. ile Ş.P., M.E.H., ve M.M. tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: kaçakçılık, göçmen, emniyet müdürü, Edirne
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