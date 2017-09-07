  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.425
    EURO 4.099
  • BIST 109650.05
    ALTIN 147.389
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Edirne'de bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Edirne'de bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde evde bıçaklanmış olarak bulunan çocuk, hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Edirnede bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde evde bıçaklanmış olarak bulunan çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi İlim Sokak'ta 27 Ağustos'ta tek katlı evden gelen yardım çağrıları üzerine eve giren bir mahalle sakini, 16 yaşındaki Ogün Güneri'yi yaralı halde buldu.

Boğazı ve kolundan bıçakla yaralandığı anlaşılan Güneri, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Güneri, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Güneri'yle aynı lisede öğrenim gören arkadaşı E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

E.Ç'nin Güneri'den para istediği ve olumsuz yanıt aldığı, olayın bunun üzerine çıkan tartışma nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Etiketler: Edirne, bıçaklı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER