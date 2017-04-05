  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Edirne'de 83 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 83 yabancı uyruklu kaçak yakalandı.

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Edirnede 83 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 83 yabancı uyruklu kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri rutin kontrollerinde Havsa ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Üyüklütatar köylerinde sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Pakistan, Filistin, Cezayir, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Somali uyruklu 83 yabancı uyruklu tespit etti.

Yakalanan kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu arada kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen F.Ç, İ.E, İ.P. ve E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: Edirne, kaçak göçmen
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