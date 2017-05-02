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Edirne'de 66 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yoldan yurt dışına çıkmak isteyen 66 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

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Edirnede 66 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yoldan yurt dışına çıkmak isteyen 66 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirilen yol kontrollerinde yurt dışına yasa dışı yoldan çıkma girişiminde olan 66 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Ekipler, Havsa, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde yakalanan Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve Suriye uyruklu 66 kaçak ve sığınmacı, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaçaklara kılavuzluk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Etiketler: Edirne, kaçak, göçmen
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