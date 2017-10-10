Edirne'de 455 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri 48 saatte, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın ve Bosnaköy köyleri ile Lalapaşa, Enez, Meriç ve İpsala ilçelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçiş yapma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Afganistan, Somali, Eritre, Bangladeş, Libya, Fas ve Irak uyruklu 455 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Ekiplerce yakalanan kaçak ve sığınmacılar, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. AA