  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Edirne'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.

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Edirnede 41 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Elçili, Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Havsa ilçesinde yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 29 kişi tespit etti.

Sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri Uzunköprü'nün Çalıköy köyünde durdurduğu bir araçta, sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 kişi olduğunu belirledi.

Kaçak göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, kaçakların sınırı geçmesini organize ettiği ileri sürülen H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: Edirne, kaçak göçmen
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