Edirne'de 368 kaçak göçmen operasyonu

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri son 72 saatte, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın, Sarayakpınar, Bosnaköy köyleri ile Havsa, Lalapa, Enez, Meriç ve İpsala ilçelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçiş yapma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Afganistan, Nepal, Hindistan, İran, Somali, Eritre, Filistin, Tunus, Bangladeş, Lübnan, Kongo ve Irak uyruklu 368 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Ekiplerce yakalanan kaçak ve sığınmacılar, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.