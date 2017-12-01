Edirne'de 336 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 336 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile İpsala ve Meriç ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan, Pakistan, Eritre, Suriye ve İran uyruklu 336 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA