  • 06 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.619
    EURO 4.244
  • BIST 104137.48
    ALTIN 148.168
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Edirne'de 33 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de 33 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 33 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Edirnede 33 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Ş.M'nin (31) kullandığı 11 SK 293 plakalı otomobili, B.K. (41) idaresindeki 34 TAZ 61 plakalı taksiyi ve E.K. (27) yönetimindeki 34 HY 4616 plakalı minibüsü Yenimuhacir Kavşağı'nda durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 33 sığınmacı ve kaçak tespit edildi.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaçaklara "organizatörlük" yaptıkları iddia edilen Ş.M, B.K ve E.K. gözaltına alındı.

Etiketler: Edirne, kaçak, sığınmacı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER