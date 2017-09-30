  • 30 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.225
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.633
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Edirne'de 236 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de 236 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 236 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Edirnede 236 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 236 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenidakın köyleri ile Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a yasa dışı yollardan çıkma hazırlığında olan Suriye, Cezayir, Fas, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Irak, Vietnam ve Bangladeş uyruklu 236 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Yakalanan kaçak ve sığınmacılar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Etiketler: Edirne, kaçak, sığınmacıü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER