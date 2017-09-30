Edirne'de 236 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 236 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenidakın köyleri ile Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a yasa dışı yollardan çıkma hazırlığında olan Suriye, Cezayir, Fas, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Irak, Vietnam ve Bangladeş uyruklu 236 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Yakalanan kaçak ve sığınmacılar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.