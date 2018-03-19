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Edirne'de 20 göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 Pakistan uyruklu yakalandı.

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Edirnede 20 göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" yapılacağı ihbarı üzerine Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacır Köyü yakınlarında bir kamyoneti durdurdu.

Aramada, kamyon kasasındaki 20 kişinin, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklular olduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü G.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

Yakalanan göçmenler işlemleri bitince Edirne Göç İdaresi'ne gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, göçmen, Edirne
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