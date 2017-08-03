Edirne'de 166 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Cezayir, Filistin, Afganistan, Gürcistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 134 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Öte yandan, sınır birlikleri İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan Pakistan, Afganistan ve Somali uyruklu 32 kaçak belirledi.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.