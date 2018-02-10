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Edirne'de 12 suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma uygulamasında yakalanan ve 12 suçtan arandığı belirlenen zanlı tutuklandı.

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Edirnede 12 suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Jandarma ekipleri ilçeye bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Ö.K. olduğunu beyan eden kişinin, Meriç Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan parmak izi eşleştirmesinde gerçek isminin S.B. olduğu tespit edildi.

"Resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "kasten öldürme", "yaralama", "ruhsatsız ateşli silahla yaralama" olmak üzere toplam 12 ayrı suçtan arama kaydı olan S.B, "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, tutuklandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Edirne
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