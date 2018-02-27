Edirne ve Kırklareli'de okullara kar tatili

Edirne'de olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle merkez, ilçeler ve köylerde eğitime bugün eğitime ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

Bu arada, meteorolojik tahmine göre bugün ve Çarşamba günü de kar yağışı yoğun olarak devam edecek.

Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki günler için tekrar değerlendirilecek.

Kırklareli

Öte yandan Kırklareli'de de olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Bölgede bugün ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA