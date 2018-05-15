Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Edirne, Afyonkarahisar, Osmaniye, Kırklareli, Diyarbakır, İstanbul ve Çanakkale'de gözaltına alınan, aralarında eski polis, komiser yardımcısı ve öğrencilerin de bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 8'i savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 4'ü nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte sorgulanan şüpheliler F.K., M.O., H.A. ve S.A. tutuklandı.

Kaynak: AA