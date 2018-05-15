  • 15 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.379
    EURO 5.225
  • BIST 102196.75
    ALTIN 184.421
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

7 ildeki Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Edirne, Afyonkarahisar, Osmaniye, Kırklareli, Diyarbakır, İstanbul ve Çanakkale'de gözaltına alınan, aralarında eski polis, komiser yardımcısı ve öğrencilerin de bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 8'i savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 4'ü nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte sorgulanan şüpheliler F.K., M.O., H.A. ve S.A. tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, Edirne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER