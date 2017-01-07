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Buradasınız : » » EDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintilerini iptal etti

EDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintilerini iptal etti

Başkent EDAŞ'ın 7-9 Ocak, AYEDAŞ'ın da 7-11 Ocak tarihleri arasında yapacağı planlı elektrik kesintileri iptal oldu.

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EDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintilerini iptal etti

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.

Enerjisa'ya bağlı Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamalara göre, Başkent elektrik dağıtım bölgesinde 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde planlanan kesintiler yapılmayacak.

AYEDAŞ bölgesinde de 7-11 Ocak tarihleri arasındaki planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılması planlanan elektrik kesintileri gerçekleştirilmeyecek. AA

Etiketler: elektrik kesintileri iptal, edaş, ayedaş
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